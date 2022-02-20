Росія порушила справи через загибель мешканців окупованої Луганщини

За інформацією Москви, нібито внаслідок обстрілу Збройних сил України загинули два мешканці Луганщини

У Росії порушені кілька кримінальних справ за фактом загибель двох мешканців так званої «ЛНР». Про це повідомив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.

За інформацією Слідчого комітету, два мирних мешканці загинули в районі населеного пункту Піонерське, який контролює так звана «ЛНР». Бойовики повідомили, що це сталося нібито через обстріл, викликаний спробою Збройних сил України піти у прорив.

Бастрикін доручив слідчим порушити за даними фактів кримінальні справи, провести ретельне і всебічне розслідування усіх обставин скоєного, «зафіксувати докази злочинів Збройних сил України на території Донбасу», йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Як повідомлялося раніше, агентство Reuters повідомило про те, що зранку у неділю, 20 лютого в окупованому Донецьку було чутно численні вибухи.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, де його вітали стоячи і гучними оплесками.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге за останній час виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну і додав, що має підстави так думати.

Нагадаємо, днями у центрі окупованого російськими бойовиками Донецька вибухнула машина. Про це повідомило представництво терористичного угруповання «ДНР» та пишуть жителі міста у соцмережах.