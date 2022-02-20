Reuters: у центрі окупованого Донецька численні вибухи

Причина вибухів в окупованому місті поки невідома

У неділю в контрольованому бойовиками українському місті Донецьк пролунали численні вибухи. Про це повідомляє кореспондент Reuters. У місті працює гучномовець, який закликає мешканців бути обережними, повідомляє інформагентство.

Місцеві Telegram-канали, зокрема «Типичный Донецк» розповсюджують відео з різних районів Донецька, на яких чутно вибухи.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, де його вітали стоячи і гучними оплесками.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге за останній час виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну і додав, що має підстави так думати.

Нагадаємо, днями у центрі окупованого російськими бойовиками Донецька вибухнула машина. Про це повідомило представництво терористичного угруповання «ДНР» та пишуть жителі міста у соцмережах.