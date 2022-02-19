Росія нападе на Київ: деталі промови Байдена

Про що говорив Байден під час свого термінового звернення

18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. Звернення президента США почалося приблизно опівночі за київським часом.

За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

Рішення Путіна

«Я думаю, що він ухвалив рішення. В мене є підстави так говорити. Маємо достатньо розвідданих», – зауважив Байден.

Згодом він наголосив, що переконаний щодо цього. І про дипломатію вже не мовиться. Щоправда, ще до нападу Кремль може обрати дипломатію. Адже ще не пізно провести деескалацію та повернутися до столу переговорів.

Ядерна зброя і допомога Україні

Водночас президент США вважає, що Росія не використає ядерну зброю – навіть віддалено не розглядає це.

За даними американського лідера, Росія оточила Україну з боку Білорусі, і на Півдні також. І наступні дні і тижні, вважає Байден, агресор нападе на Київ, де 2,8 млн населення.

При цьому Байден знову повторив, що не збирається відправляти американських солдатів до України. За його словами, Україна отримує значну допомогу, і військову, і фінансову: «Від джевелінів і до боєприпасів».

«США готові оберігати і захищати принцип колективної безпеки, ми не будемо надсилати своїх військових, але ми будемо підтримувати Україну допомогою. Захід об’єднаний та рішучий», – запевнив він.

Російські фейки

За словами Байдена, інформація Росії про те, що обстріли на Донбасі, проведені Україною, – це неправда.

«Це дезінформація. Це навіть проти простої логіки: щоб українці обрали такий час, коли навколо кордонів понад сто тисяч російських військових. Все це відповідає тим методичкам, які Росія використовувала й раніше. Все це відповідає тим сценаріям, про які попереджали ми раніше», – йшлося в заяві.

Перед Росією, за словами лідера, стоїть вибір: між війною та дипломатією.

Американський лідер уже виступав з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні 15 лютого. Тоді промова тривала 10 хв і журналістам не надали змоги поставити питання президентові США.

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