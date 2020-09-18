Росія ще перекинула на Донбас «Гради» і вагони з боєприпасами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські окупанти використовують на Донбасі реактивні системи залпового вогню «Град»

Росія нарощує боєздатність своїх військ на Донбасі

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність з’єднань і частин своїх військ на Донбасі. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«З початку вересня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях завезено залізничним і автомобільним транспортом близько 1200 тонн пального, шість вагонів і понад 10 вантажних автомобілів з протитанковими мінами і боєприпасами, у т.ч. для артилерійських систем», - йдеться в повідомленні.

Крім того, після капітального ремонту на підприємствах російського оборонно-промислового комплексу до підрозділів противника доставлено понад 15 одиниць бойової техніки, у т.ч. 122-мм реактивні системи залпового вогню «Град».

Нагадаємо, 15 вересня під час виконання спостережного польоту безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував з боку російсько-окупаційних військ на непідконтрольній Україні території десятки ворожих танків, гаубиці та системи «Град».