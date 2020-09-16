Місія ОБСЄ зафіксувала десятки ворожих танків і «Градів» біля лінії розмежування



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Десять ворожих танків виявлено поблизу Покровки

Окупанти нарощують озброєння та військову техніку

15 вересня під час виконання спостережного польоту безпілотний літальний апарат місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував порушення з боку російсько-окупаційних військ на непідконтрольній Україні території. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Так, на Донеччині було задокументовано розміщення озброєння за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання. Зокрема, на полігоні поблизу Новоселівки виявлено сім танків (імовірноТ-72 – 5 одиниць, невстановленого типу – 2 одиниці) і три реактивні системи залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм). Окрім того, на навчальному полігоні поблизу Покровки зафіксовано три самохідних гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм), десять танків (невстановленого типу) та три буксируваних гаубиці (імовірно Д-30А «Жаба», 122 мм)», - йдеться в повідомленні.

Зазначені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

«Російсько-окупаційні війська і надалі використовують підступну практику та проводять нарощування озброєння та військової техніки. Цим вони вкотре демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у рамках Тристоронньої контактної групи», - заявили у штабі ООС.

Також повідомляється, що спостережна місія ОБСЄ вже вкотре не може потрапити на тимчасово непідконтрольну уряду України територію - російсько-окупаційні війська продовжують блокувати роботу місії.

Як повідомлялося, 15 вересня на Донбасі зафіксовано три факти порушення режиму тиші. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє військовослужбовців, ще один загинув.