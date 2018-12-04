Путін уже виніс вирок полоненим українським морякам

Арешт одного з українських моряків

Міжнародному співтовариству потрібно терміново рятувати українських моряків

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В стиле 37-го...

Захваченные украинские моряки в очень опасном положении. Дело в том, что Путин уже нарисовал картину их «преступления». Теперь следствие будет пытаться всеми средствами (моральное давление неизбежно, но может быть и физическое) вытащить из моряков показания, подтверждающие слова хозяина.

Так же вел себя и Сталин. Он вначале озвучивал собственную фантастическую версию происходящего (к примеру, что в гибели Кирова виноваты зиновьевцы или, что врачи-«отравители» - агенты международного еврейства). А затем чекисты просто выбивали из задержанных необходимые шефу показания.

Вот и Путин уже успел публично фактически поставить задачу перед следствием: «Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах… Нам нужно оформить соответствующим образом, а там видно будет». Теперь чекистам придется эти указания любой ценой выполнить. Путин заявил также, что украинские моряки пытались прорваться в Керчь и говорили, что собираются взорвать Керченский мост. Это бредовое, пришедшее как будто из сталинских времен обвинение тоже может «неожиданно» всплыть на следствии. В общем международному сообществу нужно срочно спасать украинских моряков. Иначе против них может быть сфабриковано дело в стиле 37-го года.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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