  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    РФ частково розблокувала українські порти в Азовському морі, - Омелян

    • Розсилка
    За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна,&nbsp;частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь - РФ частково розблокувала українські порти в Азовському морі, - Омелян
    За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь

    Рух суден через Керченську протоку частково відновлено

    Рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі відновлено вчора, 3 грудня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

    За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь.

    «Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено», - заявив Омелян.

    Читайте також

    Він повідомив, що на вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід - 1. Ще 9 суден стоять біля причалів в портах.

    Раніше повідомлялося, що за даними онлайн-карти Мarinetraffic, пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал відновлено зранку 3 грудня. 

    Зазначимо, з 25 листопада Росія блокувала пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал після нападу на українські кораблі Військово-Морських сил Збройних сил України.

    Як повідомлялося, Мей розкритикувала Росію за її поведінку. 

    Читайте також
    Маріуполь ЗСУ Володимир Омелян корабель Азовське море Керченська переправа ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ