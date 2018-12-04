РФ частково розблокувала українські порти в Азовському морі, - Омелян



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За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь

Рух суден через Керченську протоку частково відновлено

Рух суден через Керченську протоку у напрямку українських портів в Азовському морі відновлено вчора, 3 грудня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, частково розблоковані порти Бердянськ та Маріуполь.

«Судна здійснюють свій рух на вхід та вихід через Керченську протоку у напрямку українських портів. Судна зупиняються російською стороною, оглядаються, як і раніше, проте частково рух відновлено», - заявив Омелян.

Він повідомив, що на вхід в Азовське море очікують 17 суден, на вихід - 1. Ще 9 суден стоять біля причалів в портах.

Раніше повідомлялося, що за даними онлайн-карти Мarinetraffic, пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал відновлено зранку 3 грудня.

Зазначимо, з 25 листопада Росія блокувала пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал після нападу на українські кораблі Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як повідомлялося, Мей розкритикувала Росію за її поведінку.