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    Росія вирішила відновити систему витверезників

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    Закон про відновлення витверезників вступить у силу з 1 січня 2021 року - Росія вирішила відновити систему витверезників
    Закон про відновлення витверезників вступить у силу з 1 січня 2021 року

    Витверезники будуть платними

    У Росії нижня палата парламенту на засіданні 22 грудня прийняла законопроєкт, що дає регіонам право створювати платні медичні витверезники. Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що закон вступить в силу з 1 січня 2021 року.

    «Витверезники будуть створювати на базі державно-приватного партнерства. Така форма дозволить стягувати плату з людей, які потрапили до витверезника», ─ йдеться у повідомленні.

    Загальні правила організації роботи витверезників визначить уряд РФ.

    До відома, витверезники в Росії були ліквідовані в 2011 році. В наступні роки неодноразово з'являлися повідомлення про плани їх відновити.

    Також система витверезників існувала в Радянському Союзі.

    Нагадаємо, в Україні Мін'юст вирішив заробляти гроші на платних камерах у СІЗО.

    Як повідомлялося на початку жовтня, Київське СІЗО вже заробило понад 620 тис. грн на платних камерах.

    Мінюст повідомив, що завдяки впровадженню платних камер у слідчих ізоляторах заробив вже понад 1,5 мільйона гривень.

    Пізніше Мін'юст повідомив, що за кошти від платних камер у СІЗО було відремонтовано 24 безкоштовні камери для 156 ув'язнених. 

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    Теги: гроші СІЗО закон
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