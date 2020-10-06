Київське СІЗО вже заробило понад 620 тис. грн на платних камерах



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Платна камера в одному з СІЗО

Платні камери в СІЗО з'явилися лише влітку цього року

Платні камери у слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень. Найбільше заробила Державна установа «Київський слідчий ізолятор». Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Київське СІЗО заробило на платних камерах 621,5 тис. гривень і витрачає ці кошти на ремонти безкоштовних камер.

Малюська нагадав, що ініціатива запрацювала на повну потужність лише влітку і все ще набирає обертів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

Крім того, міністр юстиції хоче залишити в Україні лише дві в'язниці.

Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи.

6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська та заступник міністра Олена Висоцька взяли участь у початку великого розпродажу в’язниць, який проходив на території першого об’єкта, виставленого на продаж – Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» у смт Коцюбинське.

Мін’юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію.

У серпні також стало відомо, що Міністерство юстиції виставить на продаж «Південну виправну колонію» № 51 у місті Одеса.

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