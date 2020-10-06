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    Київське СІЗО вже заробило понад 620 тис. грн на платних камерах

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    Платна камера в одному з СІЗО - Київське СІЗО вже заробило понад 620 тис. грн на платних камерах
    Платна камера в одному з СІЗО

    Платні камери в СІЗО з'явилися лише влітку цього року

    Платні камери у слідчих ізоляторах заробили свій перший мільйон гривень. Найбільше заробила Державна установа «Київський слідчий ізолятор». Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, Київське СІЗО заробило на платних камерах 621,5 тис. гривень і витрачає ці кошти на ремонти безкоштовних камер.

    Малюська нагадав, що ініціатива запрацювала на повну потужність лише влітку і все ще набирає обертів.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов в слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.

    Крім того, міністр юстиції хоче залишити в Україні лише дві в'язниці.

    Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи.

    6 серпня міністр юстиції України Денис Малюська та заступник міністра Олена Висоцька взяли участь у початку великого розпродажу в’язниць, який проходив на території першого об’єкта, виставленого на продаж – Державної установи «Ірпінський виправний центр (№ 132)» у смт Коцюбинське.

    Мін’юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію.

    У серпні також стало відомо, що Міністерство юстиції виставить на продаж «Південну виправну колонію» № 51 у місті Одеса. 

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