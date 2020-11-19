Мінюст повідомив, скільки грошей вже зароблено на платних камерах у СІЗО

Кошти, зароблені в ході експериментального проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер СІЗО

Україна завдяки впровадженню платних камер у слідчих ізоляторах заробила вже понад 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Так, зазначається, що загалом платні камери принесли до бюджету 1 522 040 гривень. Найбільше було куплено камер у державній установі Київський слідчий ізолятор – 924 197 гривень, в Одеському слідчому ізоляторі – 73 090 гривень та в держустанові Львівська УВП №19 – 68 000 гривень.

Перші надходження від платних камер отримали Криворізька УВП (№ 3) та Дніпровська УВП (№ 4) – 4 800 грн та 2 200 грн відповідно.

У відомстві нагадали, що усі кошти, зароблені в ході експериментального проекту, будуть спрямовані на відновлення безкоштовних камер СІЗО.