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    Мінюст повідомив, скільки грошей вже зароблено на платних камерах у СІЗО

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    Платні камери у СІЗО &laquo;заробили&raquo; півтора мільйона гривень - Мінюст повідомив, скільки грошей вже зароблено на платних камерах у СІЗО
    Платні камери у СІЗО «заробили» півтора мільйона гривень

    Кошти, зароблені в ході експериментального проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер СІЗО

    Україна завдяки впровадженню платних камер у слідчих ізоляторах заробила вже понад 1,5 мільйона гривень.

    Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

    Так, зазначається, що загалом платні камери принесли до бюджету 1 522 040 гривень. Найбільше було куплено камер у державній установі Київський слідчий ізолятор – 924 197 гривень, в Одеському слідчому ізоляторі – 73 090 гривень та в держустанові Львівська УВП №19 – 68 000 гривень.

    Перші надходження від платних камер отримали Криворізька УВП (№ 3) та Дніпровська УВП (№ 4) – 4 800 грн та 2 200 грн відповідно.

    У відомстві нагадали, що усі кошти, зароблені в ході експериментального проекту, будуть спрямовані на відновлення безкоштовних камер СІЗО.

    Теги: гроші Міністерство юстиції СІЗО
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