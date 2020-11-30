Мін'юст повідомив, куди пішли кошти зароблені на платних камерах у СІЗО

Від платних камер за сім місяців Мін'юст отримав понад 1,5 млн грн

24 безкоштовні камери були відремонтовані за кошти від платних камер

Мін'юст повідомив, що за кошти від платних камер у СІЗО було відремонтовано 24 безкоштовні камери для 156 ув'язнених. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«24 безкоштовні камери для 156 ув’язнених – саме стільки приміщень в слідчих ізоляторах по всій Україні вдалося відремонтувати за рахунок продажу платних камер. І це за близько сім місяців від моменту запровадження Мін’юстом такого експериментального проекту», йдеться у повідомленні.

2️⃣4️⃣ безкоштовні камери для 1️⃣5️⃣6️⃣ ув’язнених – саме стільки приміщень в слідчих ізоляторах по всій Україні вдалося відремонтувати за рахунок продажу платних камер. І це за близько 7 місяців від моменту запровадження Мін’юстом такого експериментального проєкту pic.twitter.com/ATOvMiPr99 — Мін'юст України (@minjust_gov_ua) November 30, 2020

Як повідомлялося 19 листопада, Мінюст повідомив, що завдяки впровадженню платних камер у слідчих ізоляторах заробив вже понад 1,5 мільйона гривень.

Тоді ж у відомстві поінформували, що усі кошти, зароблені під час експериментального проєкту, будуть спрямовані на відновлення безкоштовних камер СІЗО.