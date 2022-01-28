Росія затримала двох українських рибалок у Чорному морі

Українських рибалок затримали російські прикордонники, але українську сторону про це не проінформували

Двоє українських рибалок вийшли у Чорне море з міста Генічеська Херсонської області та не повернулися додому. Їх затримали російські прикордонники в акваторії Чорного моря, але не повідомили про це українську сторону. Про це повідомилауповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Громадяни України Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли у море на риболовецькому судні «Волга» ще 25 січня. За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до міста Щолкіне в тимчасово окупованому Криму.

Українських рибалок затримали російські прикордонники, але українську сторону про це не проінформували, пише Денісова.

Омбудсменка вказує, що затримання українських рибалок країною-окупантом суперечить усім міжнародним нормам права. Нацполіція Херсонської області порушила кримінальне провадження за ч.1 ст.146-1 КК України (насильницьке зникнення).

«Російська Федерація продовжує незаконно затримувати громадян України на тимчасово окупованій території Кримського півострова, при цьому не надає офіційних відомостей до уповноважених органів України [...] Ми робимо все можливе задля захисту прав українських рибалок і віримо у їхнє якнайшвидше повернення додому», ㅡ зазначила Денісова.

Вона звернулася до Уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової із закликом звільнити незаконно затриманих громадян України.

Окремо Денісова закликала представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію та не допустити порушення прав і свобод українців.

Нагадаємо, що ранше українських рибалок Росія затримала у ніч з 19 на 20 квітня 2021 року. Вже 21 квітня Чорноморський світовий «суд» Криму визнав капітана судна 1987 року народження винним у скоєнні адміністративного правопорушення і призначив йому покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 257 тисяч рублів ( 94450,57 грн - ред.) з конфіскацією знарядь вчинення.

Раніше російські окупанти тимчасово обмежили польоти над Кримом та Чорним морем. У частині зон обмеження будуть введені з 27 квітня до 1 травня. Згідно з повідомленнями за 19 квітня, обмеження вводяться з 20 по 24 квітня.



