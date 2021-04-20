Російські окупанти тимчасово обмежили польоти над Кримом та Чорним морем

У частині зон обмеження будуть введені з 27 квітня до 1 травня

Росія тимчасово обмежила польоти над окупованою частиною Криму та Чорного моря. Про це йдеться у повідомленні системи міжнародного сповіщення для пілотів (NOTAM), повідомляє «Суспільне».

Згідно з повідомленням, певні зони вказані як «небезпечні» для польотів. Зокрема, в «небезпечну» зону для польотів на висоті до 19 тис. метрів входить повітряний простір: над південною частиною окупованого Криму, прилеглими до південного берега Криму територіальними водами та частиною міжнародних вод Чорного моря.

У повідомленні NOTAM за 20 квітня йдеться, що в частині зон обмеження будуть введені з 27 квітня до 1 травня. Згідно з повідомленнями за 19 квітня, обмеження вводяться з 20 по 24 квітня.

Раніше повідомлялось, що так званий «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов змінив правила в’їзду на півострів під час пандемії коронавірусу. Іноземців зобов’язали робити ПЛР-тест на коронавірус під час в’їзду в Крим. Про це йдеться на сайті так званого «уряду Криму».

Обмеження почали діяти з 17 квітня 2021 року. Відтепер «іноземцям та особам без громадянства» потрібно протягом трьох календарних днів від дня прибуття пройти лабораторне дослідження на коронавірус методом ПЛР. Крім того, інформацію про результат ПЛР-тестування потрібно розмістити на сайті російського Єдиного порталу державних та муніципальних послуг.

Нагадаємо, що Росія до жовтня 2021 року закриває частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.