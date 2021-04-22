Окупанти затримали в Криму човен з українськими рибалками

На борту катера були виявлені «кілька десятків особин камбали-калкан і ската»

В окупованому Криму російські прикордонники затримали українське судно. На борту катера були виявлені два члени екіпажу - громадяни України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомили в прикордонному управлінні ФСБ Росії, на борту катера були виявлені «кілька десятків особин камбали-калкан і ската, понад п'ять тисяч метрів сіток з вічком від 185 до 220 мм». Затримання сталось в ніч з 19 на 20 квітня.

Вже 21 квітня Чорноморський світовий «суд» Криму визнав капітана судна 1987 року народження винним у скоєнні адміністративного правопорушення і призначив йому покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 257 тисяч рублів ( 94450,57 грн - ред.) з конфіскацією знарядь вчинення.

Вчора стало відомо, що окупанти проведуть бойові навчання в Криму. Відомо, що 22 квітня пройдуть навчання за участю бойових кораблів і суден російського Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, а також ВДВ, ВПС і ППО.

Напередодні російські окупанти тимчасово обмежили польоти над Кримом та Чорним морем. У частині зон обмеження будуть введені з 27 квітня до 1 травня. Згідно з повідомленнями за 19 квітня, обмеження вводяться з 20 по 24 квітня.

Раніше повідомлялось, що так званий «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов змінив правила в’їзду на півострів під час пандемії коронавірусу. Іноземців зобов’язали робити ПЛР-тест на коронавірус під час в’їзду в Крим. Про це йдеться на сайті так званого «уряду Криму». Обмеження почали діяти з 17 квітня 2021 року.

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