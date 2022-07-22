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    Новини

    Росія змінить свої стратегічні цілі в Україні через значні втрати, – Канада

    Окупанти не мають сил для досягнення&nbsp;цілей в Україні - Росія змінить свої стратегічні цілі в Україні через значні втрати, – Канада
    Окупанти не мають сил для досягнення цілей в Україні
    фото: Слово і діло

    Війська РФ зазнали дуже значних втрат у війні з Україною

    За п'ять місяців повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала серйозних втрат в живій силі та техніці. У окупантів більше немає сил, щоб досягти своїх цілей в Україні. Про це повідомляють Збройні сили Канади.

    «Через значні втрати особового складу і техніки у Росії, ймовірно, більше немає військового потенціалу для реалізації своїх амбіцій в Україні», – йдеться в аналізі.

    У відомстві зауважили, що Росія змушена зменшити свої стратегічні цілі, представляючи нове публічне обґрунтування часткового територіального контролю, якого вона домоглася.

    «У Росії завжди були максималістські географічні амбіції в Україні. Невдалі спроби Москви захопити Київ і північно-східні міста Чернігів, Суми та Харків на початку вторгнення демонструють ці значні територіальні амбіції далеко за межами Донбасу», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російські війська не змогли наростити темпи просування після виходу з оперативної паузи.

    Російські війська здійснили кілька обмежених і дуже локалізованих наземних атак 21 липня. Поточний Російський оперативний темп істотно не відрізняється від того, що було під час офіційно оголошеної оперативної паузи між 7 і 16 липня.

    Проте в Інституті вважають, що новий наступ окупантів може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40, але, ймовірно, завершиться окупацією Слов'янська або Бахмута.

    Протягом декількох тижнів війська РФ не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська, і продовжують знижувати свою наступальну бойову міць в локальних боях за невеликі і відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області.

    Теги: росія окупанти Канада Україна окупація #stoprussia
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    Росія змінить свої стратегічні цілі в Україні через значні втрати, – Канада