Чому Росія швидко захопила Крим у 2014 році? Суд знайшов пояснення

Анексія півострову сталася через безпорадність тодішньої української влади

Святошинський районний суд Києва заочно призначив 12 років тюрми колишній судді Господарського суду Криму Ірині Соколовій, обвинуваченій у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вирок від 14 липня.

Під час розгляду справи суд з’ясував, що внаслідок розпочатої 20 лютого 2014 року збройної агресії Росії проти України відбулася воєнна окупація невід’ємної частини України – АР Крим, а в подальшому і незаконна анексія цієї території. З метою встановлення та зміцнення окупаційної влади, а також недопущення контролю України над цією територією РФ утворила на ній, зокрема, федеральні органи судової системи.

Водночас обвинувачена не склала повноважень служителя Феміди і продовжила здійснювати «правосуддя» на окупованій території. Наприкінці грудня 2014 року президент Росії призначив Ірину Соколову «суддею Арбітражного суду Республіки Крим Російської Федерації». При цьому у квітні 2016 року Верховна Рада звільнила її з посади судді за порушення присяги.

Окремо суд наголосив, що Ірина Соколова, будучи суддею, могла не підтримувати політичний режим країни, в якій проживає. Водночас обвинувачена не отримує права шкодити суверенітетові та територіальної цілісності України чи надавати іноземній державі будь-яку допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Ухвалюючи вирок, колегія суддів узяла до уваги ситуацію на території АР Крим, в якій вимушено опинилися громадяни України внаслідок збройної агресії з боку РФ. Також Феміда вважає, що повна окупація та подальша незаконна анексія Криму іноземною державою відбулася через безпорадність влади України.

Нагадаємо, що в Україні триває 146-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.