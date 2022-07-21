Росія готує наступ на Одесу – Foreign Policy

За даними західної розвідки, Москва може спробувати атакувати Одесу на початку наступного року

Західні чиновники переконані, що Росія, швидше за все, почне новий великий наступ проти України на початку наступного року. Нова атака може включати спробу захопити Одесу. Про це пише Foreign Policy.

Видання зазначає, що Москви має намір захопити все південно-західне узбережжя України, відрізавши нашу країну від доступу до моря. Одеса, яку називають «перлиною Чорного моря», стала критично важливим торговельним вузлом, через який відбувається експорт українського зерна. Якщо армія Росії захопить цей порт, це підірве оборонні зусилля України і дасть Москві більший контроль над глобальними поставками продовольства.

«Існує припущення, що наступного року українці можуть зіштовхнутися зі ще одним дуже серйозним російським наступом. І нам потрібно зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити їх не лише обладнанням, а й людьми, свіжими і добре підготовленими людьми, щоб вони могли вистояти», – сказав виданню неназваний західний чиновник.

Однак, рішучий опір військ України з допомогою Заходу, а також власні військові помилки Москви означають, що успіх російського потенційного наступу на Одесу далеко не гарантований. Навіть якщо окупація міста стане головним пріоритетом наступної фази війни.

«Зважаючи, що Україна виграла час на укріплення південного регіону, поки бої тривали на сході і півночі, Росії буде важко зайти і захопити Одесу, особливо якщо західні оборонні системи будуть стримувати російський флот», – сказав виданню колишній чиновник Міноборони США і експорт з безпеки Європи в Центрі нової американської безпеки Джим Таунсенд.

Видання нагадує, що Білий дім опублікував нещодавно застереження про те, що Росія планує анексувати території не лише на сході України, де Москва давно створила маріонеткові «республіки», а й український південь. В середу голова МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що російські військові цілі в Україні більше не обмежуються лише Донбасом. Це стало сигналом про те, що Росія може розширити свій наступ.

«Росія закладає основу для анексії українських територій, які вона контролює, що є прямим порушенням українського суверенітету», – сказав прес-секретар Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, Москва розглядає детальні плани про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Видання зауважує, що в ході війни Кремль здобув важливі стратегічні завоювання на українському півдні. Російська армія окупувала Маріуполь, який був головним портом в Азовському морі, вбивши понад 22 тисячі людей і майже повністю знищивши місто. Під російським контролем опинився порт в Бердянську. А кримські порти, такі як Севастополь, Москва контролює ще з 2014 року.

Однак, Україна змогла відвоювати острів Зміїний в кінці червня, застосовуючи західні протикорабельні ракети Harpoon. В Пентагоні вважають, що це дасть українським захисникам перевагу, якщо доведеться захищати Одесу.

«Звісно, це не панацея. Але захистити Одесу буде значно легше, а в майбутньому можна буде розблокувати морські шляхи, якщо Росія не буде контролювати острів Зміїний», – сказав неназваний чиновник США зі сфери оборони.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Лавров заявив що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі «Л/ДНР». Цілями РФ тепер стали Херсонська область та Запорізька область також.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після слів російського візаві Сергія Лаврова про зміну «географічних завдань» війни в Україні закликав світ посилити санкції проти РФ і прискорити постачання Києву зброї. За словами Кулеби, заява голови російського МЗС свідчить про те, що країна-агресорка відкидає дипломатію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький пояснив заяви Кремля про «зміну географії» війни тим, що Кремль намагається вирішити долю окупованих територій України. Йдеться, зокрема, про Херсонську область і частину Запорізької.