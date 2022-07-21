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    Думки вголос

    Географія війни. На що зазіхатиме Росія

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія має ще багато людського ресурсу для ведення війни - Географія війни. На що зазіхатиме Росія
    Росія має ще багато людського ресурсу для ведення війни
    фото з відкритих джерел

    Поки що продовжується війна на виснаження ресурсів

    Мовою оригіналу

    Лавров заговорил о «новой географии» войны. Его аргументы – полная пурга, это понятно. Но о намерениях России могут говорить.

    Одно из них – полностью отрезать Украину от моря, и украинский юг соединить с Приднестровьем. Какое бы спокойствие ни демонстрировала Санду, Молдове есть о чем беспокоиться.

    Если это получится, дальше Россия может предпринять действия и на другом направлении – со стороны Беларуси.

    То есть, «новая география» – она же старая. Если не покорённая Украина, то разрушенная.

    Мы могли бы ответить России, выходя за пределы нашей территории, но вынуждены балансировать – ведь даже уничтоженные склады в Каховке заканчиваются убитыми в Виннице.

    Так что будет продолжаться война на истощение ресурсов. Россия уже перестраивает экономику и законодательство под войну. Два законопроекта в стадии принятия Госдумой, свидетельствующие о том, что Россия готовится к войне в долгую. Законопроект, принятый в первом чтении, о том, что правительство получит полномочия обязывать бизнесы выполнять государственные оборонные контракты, а министерство обороны – может менять условия контрактов. И законопроект, предоставляющий правительству право усилить контроль над «рабочей силой», чтобы компенсировать дефицит специалистов в оборонной сфере.

    И – непубличная мобилизация. В России миллионы охранников – есть откуда набирать. Впрочем, это все потенциальные двухсотые и трёхсотые.

    Но расплата для преступников в любом случае придёт. Собственно, в истории РФ в ХХ веке не было ни одной победоносной войны, которую они бы начинали и выиграли.

    Вторую мировую не русские начали, хотя и способствовали – просто Адольф опередил. А все, что начинали, все проиграли. Финляндия отбилась. В Афганистане увязли, и в итоге ушли. Грузия не в счёт – там изначально все было очевидно и без вариантов, силы неравные, и то Россия понесла потери (сбитые самолёты).

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Географія війни. На що зазіхатиме Росія