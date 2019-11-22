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    Росіян, які не платять за комірне, позбавляють можливості ходити до туалету

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    Росіян, які не платять за комірне, позбавляють можливості ходити до туалету
    Фото: РИА Новости

    160 квартир самарців відключили від каналізації, а 154 приватних будинки залишили без холодної води через борги за житлово-комунальні послуги

    У Самарі через борги за житлово-комунальні послуги 160 квартир відключили від каналізації, а 154 приватних будинки залишили без холодної води. Про це повідомляється на сайті постачальника комунальних послуг міста «РКС-Самара».

    У листопаді 2019 го борг самарців за послуги водопостачання та водовідведення склав 1,9 млрд руб. На початку поточного року він дорівнював 1,6 млрд руб.

    Раніше віце-прем'єр Віталій Мутко заявив, що заборгованість росіян за житлово-комунальні послуги сягнула 1,3 трлн руб. Комунальні організації не заплатили за паливні ресурси (газ, вода) 176,5 млрд руб.

    Заступник міністра будівництва і ЖКГ Максим Єгоров пояснив це фінансовою безграмотністю росіян. На його думку, у громадян відсутня культура споживання ресурсів.

    Росія борг ЖКГ газ вода водопостачання послуги
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