Росіян, які не платять за комірне, позбавляють можливості ходити до туалету



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Фото: РИА Новости

160 квартир самарців відключили від каналізації, а 154 приватних будинки залишили без холодної води через борги за житлово-комунальні послуги

У Самарі через борги за житлово-комунальні послуги 160 квартир відключили від каналізації, а 154 приватних будинки залишили без холодної води. Про це повідомляється на сайті постачальника комунальних послуг міста «РКС-Самара».

У листопаді 2019 го борг самарців за послуги водопостачання та водовідведення склав 1,9 млрд руб. На початку поточного року він дорівнював 1,6 млрд руб.

Раніше віце-прем'єр Віталій Мутко заявив, що заборгованість росіян за житлово-комунальні послуги сягнула 1,3 трлн руб. Комунальні організації не заплатили за паливні ресурси (газ, вода) 176,5 млрд руб.

Заступник міністра будівництва і ЖКГ Максим Єгоров пояснив це фінансовою безграмотністю росіян. На його думку, у громадян відсутня культура споживання ресурсів.