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    Думки вголос

    Держбюджет-2020 - пограбунок місцевого самоврядування

    • Дмитро Білоцерковець

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Місцеві бюджети у 2020 році будуть вимушені нести додаткові навантаження - Держбюджет-2020 - пограбунок місцевого самоврядування
    Місцеві бюджети у 2020 році будуть вимушені нести додаткові навантаження
    Зображення: 112.ua

    З таким станом речей місцеве самоврядування не зможе забезпечити навіть мінімальні поточні потреби на життєдіяльність громад - медицину, освіту, соціалку, ЖКГ тощо

    Мінфін урізав джерела доходів місцевих бюджетів, поклавши на органи місцевого самоврядування додаткові витрати. Якщо детальніше, у 2020 році місцеві бюджети не отримають:

    • 7,7 млрд грн, оскільки скасовується зарахування до місцевих бюджетів частки з акцизу на пальне
    • 2,2 млрд грн, оскільки знову не буде індексації нормативної грошової оцінки землі
    • 2,9 млрд грн, оскільки інфраструктурна субвенція для ОТГ не збільшена, а кількість об’єднаних громад зросла
    • 27,5 млрд грн субвенції на освіту, а це - зарплати освітян, які, виходячи з реформи, мали б збільшитися. Однак без бажання збільшувати видатки на відповідні статті це неможливо
    • 39 млрд грн на повне забезпечення програми державних гарантій медичного обслуговування. А це кошти, необхідні для зарплат медикам, закупівлю обладнання, інсуліна тощо
    • 12,1 млрд грн на утримання закладів освіти та медицини через недостатній розмір відповідної дотації.

    Також місцеві бюджети будуть вимушені нести додаткові навантаження:

    • 14,6 млрд грн на підвищення зарплат педагогічним працівникам, передбачене постановами Уряду. При цьому збільшення доходів місцевих бюджетів не передбачено
    • 6 млрд грн на оплату гарантованих державою, а не містами пільг. Наприклад, пільговий проїзд у транспорті
    • 7 млрд грн на оплату штрафів та пені енергопостачальникам за несвоєчасне перерахування з державного бюджету місцевим коштів на пільги та субсидії. Це найбільша несправедливість, коли за нефахові дії Уряду мають сплачувати місцеви бюджети.

    Крім того, не передбачено 19 млрд грн компенсації різниці в тарифах на послуги ЖКГ, яка виникла через підняття цін на газ, запровадження ринку електроенергії та інших рішень держави.

    Який висновок? З таким станом речей місцеве самоврядування не зможе забезпечити навіть мінімальні поточні потреби на життєдіяльність громад - медицину, освіту, соціалку, ЖКГ тощо. Це стосується усіх громад – від найбільших міст та столиці до найменших сіл, селищ, ОТГ!

    Джерело: блог Дмитра Білоцерковця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Мінфін ЖКГ Держбюджет самоврядування
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