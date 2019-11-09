Коли побачите суми, не хапайтеся за серце. Пільговиків попередили про шокуючі квитанції за комірне



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Компенсацію за пільги отримають не всі

«Автоматика» може спрацювати не завжди. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко визнав, що через новації пільговики ризикують залишитися без виплат від держави за жовтень. «Враховуючи ситуацію з зміною механізму фінансування пільг, яка склалася вперше в історії України, трапляються випадки, коли пільги виплачуються несвоєчасно або не в повному обсязі», – підкреслив заступник керівника відомства.

Втім, Музиченко завірив, що без грошей люди не залишаться. «Суми пільг обчислюються, починаючи з жовтня, і навіть якщо в листопаді не всі пільговики одночасно отримають на обліковий запис Ощадбанку або в готівковому вигляді, в будь-якому випадку ці суми будуть донараховані і доплачені наступного місяця», – заспокоїв він.

У проєкті держбюджету-2020 на субсидії та пільги за комунальні послуги передбачено близько 47 млрд грн. За словами Віталія Музиченка, ці кошти поділять між собою 4 млн одержувачів.

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Нагадаємо, з листопада пільги й субсидії не вноситимуть у платіжки.