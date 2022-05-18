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    Росіяни масово скуповують нерухомість у Туреччині

    Росіяни очолили рейтинг покупців нерухомості у Туреччині - Росіяни масово скуповують нерухомість у Туреччині
    Росіяни очолили рейтинг покупців нерухомості у Туреччині
    фото з відкритих джерел

    У квітні громадяни Росії придбали 1152 об'єкти житлової нерухомості проти 547 у березні

    Рейтинг іноземних покупців нерухомості у Туреччині вперше очолили росіяни. Дані наводить місцевий Інститут статистики (Türkiye İstatistik Kurumu).

    У квітні громадяни Росії придбали 1152 об'єкти житлової нерухомості проти 547 у березні. На другому місці йдуть громадяни Ірану (905 об'єктів) та Іраку (714), а також Казахстан (311) та Україна (263).

    Стамбул став найпопулярнішим містом серед іноземців для придбання житла (2564), за ним пішли Анталья (1970) і Анкара (333).

    За чотири місяці 2022 року продажі будинків іноземним громадянам збільшилися на 48,9% – до 20 791.

    Мінімальна вартість нерухомості для набуття громадянства Туреччини у квітні була збільшена до $400 тисяч замість колишніх $250 тисяч.

    Раніше повідомлялося, що заможні росіяни активно купують нерухомість у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати, ОАЕ). Крім того, багатії вкладаються у вторинне житло та заміські об'єкти у своїй країні, зокрема, у Московському регіоні.

    Зазначимо, кількість російських мільярдерів, які захотіли купити будинки у Дубаї, останнім часом масово зросла на тлі нових антиросійських санкцій.

    Теги: росія окупанти нерухомість війна Стамбул рейтинг Анкара житло Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни масово скуповують нерухомість у Туреччині