Росіяни масово скуповують нерухомість у Туреччині

У квітні громадяни Росії придбали 1152 об'єкти житлової нерухомості проти 547 у березні

Рейтинг іноземних покупців нерухомості у Туреччині вперше очолили росіяни. Дані наводить місцевий Інститут статистики (Türkiye İstatistik Kurumu).

У квітні громадяни Росії придбали 1152 об'єкти житлової нерухомості проти 547 у березні. На другому місці йдуть громадяни Ірану (905 об'єктів) та Іраку (714), а також Казахстан (311) та Україна (263).

Стамбул став найпопулярнішим містом серед іноземців для придбання житла (2564), за ним пішли Анталья (1970) і Анкара (333).

За чотири місяці 2022 року продажі будинків іноземним громадянам збільшилися на 48,9% – до 20 791.

Мінімальна вартість нерухомості для набуття громадянства Туреччини у квітні була збільшена до $400 тисяч замість колишніх $250 тисяч.

Раніше повідомлялося, що заможні росіяни активно купують нерухомість у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати, ОАЕ). Крім того, багатії вкладаються у вторинне житло та заміські об'єкти у своїй країні, зокрема, у Московському регіоні.

Зазначимо, кількість російських мільярдерів, які захотіли купити будинки у Дубаї, останнім часом масово зросла на тлі нових антиросійських санкцій.