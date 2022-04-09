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    Економіка та фінанси

    Російські мільярдери масово скуповують будинки у Дубаї

    Утікачі з Росії осідають у Дубаї, пожвавлюючи ринок нерухомості - Російські мільярдери масово скуповують будинки у Дубаї
    Утікачі з Росії осідають у Дубаї, пожвавлюючи ринок нерухомості
    фото з відкритих джерел

    Кількість російських мільярдерів, що захотіли купити будинки в Дубаї, зросла через санкції

    Кількість російських мільярдерів, які захотіли купити будинки у Дубаї, останнім часом масово зросла на тлі нових антиросійських санкцій. Про це повідомляє Forbes із посиланням на місцевих брокерів з операцій з нерухомістю, які показували будинки представникам цих багатіїв.

    Видання зазначає, що в той час, коли мільйони українських біженців тікають зі своєї зруйнованої війною країни до Польщі та Західної Європи, російські олігархи тікають – на своїх розкішних яхтах та приватних літаках – в інше місце: Дубай.

    «Ми спостерігаємо інтерес з боку олігархів, не лише до придбання власності в Дубаї, а й до проживання в Дубаї», – розповів агент, який побажав залишитися невідомим.

    Також зазначається, що мільярдерів, проти яких ввели санкції і яким не раді на Заході, в ОАЕ залучає гнучка візова програма та обіцяний нейтралітет із питань, пов'язаних з Україною.

    Раніше повідомлялося, що заможні росіяни активно купують нерухомість у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати, ОАЕ). Крім того, багатії вкладаються у вторинне житло та заміські об'єкти у своїй країні, зокрема, у Московському регіоні.

    Росіяни, які переїжджають до Дубая, можуть спробувати скористатися програмою «золотої візи» Об'єднаних Арабських Еміратів , яка забезпечує довгострокове проживання для іноземців, якщо вони інвестують щонайменше 10 мільйонів дирхамів (2,7 мільйона доларів) у місцеву компанію або інвестиційний фонд. ОАЕ лібералізували свою візову програму на початку 2021 року, щоб заохотити «інвесторів, професіоналів, особливих талантів та їхні родини» переїхати до Дубая.

    У січні 2021 року ОАЕ також запровадила схему отримання громадянства через інвестування, яка дозволяє іноземцям отримати громадянство ОАЕ через інвестиції у «майно», але досі незрозуміло, скільки потенційним громадянам потрібно вкласти, щоб отримати його, і які види власності включені.

    Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз готує нову хвилю санкцій проти Росії, а також надасть Україні фінансову допомогу на закупівлю зброї.

    Теги: росія окупанти санкції інвестиції нерухомість війна олігархи житло Україна ОАЕ майно громадянство окупація #stoprussia
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    Російські мільярдери масово скуповують будинки у Дубаї