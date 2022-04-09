Російські мільярдери масово скуповують будинки у Дубаї

Кількість російських мільярдерів, що захотіли купити будинки в Дубаї, зросла через санкції

Кількість російських мільярдерів, які захотіли купити будинки у Дубаї, останнім часом масово зросла на тлі нових антиросійських санкцій. Про це повідомляє Forbes із посиланням на місцевих брокерів з операцій з нерухомістю, які показували будинки представникам цих багатіїв.

Видання зазначає, що в той час, коли мільйони українських біженців тікають зі своєї зруйнованої війною країни до Польщі та Західної Європи, російські олігархи тікають – на своїх розкішних яхтах та приватних літаках – в інше місце: Дубай.

«Ми спостерігаємо інтерес з боку олігархів, не лише до придбання власності в Дубаї, а й до проживання в Дубаї», – розповів агент, який побажав залишитися невідомим.

Також зазначається, що мільярдерів, проти яких ввели санкції і яким не раді на Заході, в ОАЕ залучає гнучка візова програма та обіцяний нейтралітет із питань, пов'язаних з Україною.

Раніше повідомлялося, що заможні росіяни активно купують нерухомість у Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати, ОАЕ). Крім того, багатії вкладаються у вторинне житло та заміські об'єкти у своїй країні, зокрема, у Московському регіоні.

Росіяни, які переїжджають до Дубая, можуть спробувати скористатися програмою «золотої візи» Об'єднаних Арабських Еміратів , яка забезпечує довгострокове проживання для іноземців, якщо вони інвестують щонайменше 10 мільйонів дирхамів (2,7 мільйона доларів) у місцеву компанію або інвестиційний фонд. ОАЕ лібералізували свою візову програму на початку 2021 року, щоб заохотити «інвесторів, професіоналів, особливих талантів та їхні родини» переїхати до Дубая.

У січні 2021 року ОАЕ також запровадила схему отримання громадянства через інвестування, яка дозволяє іноземцям отримати громадянство ОАЕ через інвестиції у «майно», але досі незрозуміло, скільки потенційним громадянам потрібно вкласти, щоб отримати його, і які види власності включені.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз готує нову хвилю санкцій проти Росії, а також надасть Україні фінансову допомогу на закупівлю зброї.