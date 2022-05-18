В окупованому Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу

Загибель своїх командирів рашисти не афішують, проте посилили перевірки в місті

У захопленому російськими військовими Мелітополі учасники партизанського руху ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу. Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Також зазначається, що загибель своїх командирів рашисти не афішують, проте посилили перевірки в місті, намагаючись знайти українських захисників.

«У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан», – йдеться в публікації.

За відомостями жителів Мелітополя, загарбники завезли в місто своїх «шептунів», які поширюють фейки і намагаються посіяти в думках городян кілька меседжів, в дусі: «На початку війни влада здала місто», «Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати», «Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене», й інші брехливі «жахалки».

«Звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі», – звернули увагу в ОВА.

Відомо, що в Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили російські загарбники. Зокрема, йдеться про скіфське золото.

Також окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.