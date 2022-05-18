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    Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 18 травня

    Опади 18 травня очікуються по всьому Лівобережжю - Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 18 травня
    Опади 18 травня очікуються по всьому Лівобережжю
    фото: glavcom.ua

    У багатьох областях повітря прогріється лише до +13°...+15°

    У середу, 18 травня, до України прийде похолодання з дощами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, 18 травня вночі у південній частині очікуються помірні дощі, вдень в Україні, крім західних областей, місцями невеликі дощі. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, вдень в Україні місцями пориви вітру 15-20 м/с.

    Температура у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на решті території 4-9° тепла, на півдні країни до 12, вдень 13-18°.

    18-19 травня у північних, більшості західних, центральних областей та на Харківщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    У Києві 18 травня вночі буде без опадів, вдень ітиме невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 13-15°. 18-19 травня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: росія окупанти прогноз погоди Закарпаття війна Укргідрометцентр Україна повітря вітер окупація дощ #stoprussia
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    Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 18 травня