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    Російські пропагандисти потрапили під санкції Австралії (список)

    Росія поступово стає ізольованою від світу - Російські пропагандисти потрапили під санкції Австралії (список)
    Росія поступово стає ізольованою від світу

    Через російську агресію Австралія вводить санкції проти російських чиновників та організацій

    Влада Австралії ввела санкції проти восьми російських пропагандистів. Також під обмеження потрапила низка державних службовців та організацій. Про це повідомляє 7News.

    Зокрема, обмежувальні заходи торкнулися:

    • пропагандиста і генерального директора інформагентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова,
    • генерального директора RT Олексія Ніколова,
    • журналіста і ведучого Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії Сергія Брильова,
    • гендиректора холдингу «Газпром-Медіа» Олександра Жарова,
    • телеведучого Михайла Леонтьєва,
    • військових кореспондентів Євгена Піддубного, Олександра Коца і Дмитра Стешина.

    Крім того, санкції введені проти:

    • директора Музею перемоги Олександра Школьника,
    • т.в.о. глави МНС Росії Олександра Чупріяна,
    • першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова,
    • ершого заступника начальника Генерального штабу збройних сил РФ Миколи Богдановського,
    • «ПВК Вагнера»,
    • двох білоруських підприємств: виробника гусеничної техніки «Мінотор-сервіс» і ВАТ «КБ Радар».

    Нагадаємо, у травні Австралія запровадила санкції щодо 75 депутатів Державної думи.

    Крім цього, санкції було введено проти російського журналіста Володимира Соловйова.

    22 квітня також повідомлялося, що Австралія запровадила нові санкції проти Москви. Тоді під санкції австралійської влади потрапили 147 російських громадян, включаючи главу МЗС Росії Сергія Лаврова.

    Наразі Австралія ввела санкції проти близько тисячі російських та білоруських громадян, включаючи президентів двох країн Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, а також ключових міністрів.

    Теги: росія окупанти Австралія санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські пропагандисти потрапили під санкції Австралії (список)