Росіяни обстріляли Павлоградський район, пошкоджено залізницю

Раніше держава-терорист вже знищила вокзал у місті

По Дніпропетровській області було нанесено два ракетних удари

Два ракетні удари нанесли російські агресори по території Павлоградського району Дніпропетровської області. Про це написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Facebook.

«Ворожі удари по Павлоградському району. Одна ракета влучила в залізницю. Сильно пошкоджені колії та контактні мережі. Вибухнули вагони. Попередньо, загиблих немає», – зазначив він.

Резніченко додав, що рух потягів зупинено та ДСНС приборкує пожежу.

«Друга ракета втрапила на відкриту місцевість. Займання. Одна людина поранена», – написав голова ОВА.

Нагадаємо, що 22 березня російські війська ракетним ударом знищили залізничну станцію Павлоград-2, внаслідок чого було зруйноване залізничне полотно та колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів, загинула одна людина».