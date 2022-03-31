У Дергачах обстріляли міськраду: є загиблий та поранені

Окрім міськради, крилаті ракети зруйнували багато будинків приватного сектору

У середу 30 березня окупанти обстріляли міськраду у Дергачах, що на Харківщині. Внаслідок удару загинула щонайменше одна людина.Про це повідомляє Дергачівська міська рада.

Ще три людини отримали поранення. Саму будівлю повністю зруйновано. Через постійні обстріли отримати більше інформації про кількість постраждалих поки що не вдається.

Голова громади В'ячеслав Задоренко розповів, що удари по міськраді були приблизно о 16 – 17 годині. Окрім міськради, крилаті ракети зруйнували багато будинків приватного сектору.

«Пошкоджені лінії електропередач, розбиті тягові підстанції. Є поранені люди. Поки точної статистики нема. На ранок буде. Не менше трьох поранених», – сказав він раніше у коментарі для «Суспільне«.

Він повідомив, що місто постійно обстрілюють. Впродовж останньої доби окупанти «інтенсивно та цинічно бомбили« цивільні об'єкти громади.

Дергачі постраждали найбільше, але окрім них руйнувань зазнали: Прудянка, Слатине, Безруки.

Працівники ДСНС, швидкої допомоги й Дергачівського РЕМу весь день виконують свою роботу, рятуючи людські життя та інфраструктуру району.

До слова, стало відомо, куди РФ перекидає війська з Київщини та Чернігівщини.

Як повідомлялося, американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію.

Раніше у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що противник, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва.

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