Окупанти здійснили ракетну атаку об'єкта поблизу Нікополя

Інформації про загрозу місту поки що немає

Сьогодні вранці, 29 березня, російські окупанти обстріляли ракетами об'єкт біля міста Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Facebook.

«Відбулася ракетна атака об'єкта біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації про загрозу місту поки що немає. Залишайтеся в укритті до закінчення сигналу повітряної тривоги», – написав Євтушенко.

Як раніше повідомлялося, внаслідок обстрілу окупантами реактивною системою залпового вогню «Град» на Дніпропетровщині пошкоджено понад 20 житлових приватних будинків, одну людину поранено.

Днями на Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки. Також окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою.