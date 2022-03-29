Рашисти нанесли ракетні удари по Дніпропетровщині: є поранені

Також ракета поцілила в віадук у місті Павлограді

Російські окупанти нанесли ракетні удари по Дніпропетровській області, у результаті чого одна людина отримала поранення, пошкоджено віадук та фермерську техніку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

«10:50 кілька ворожих ракетних ударів по нашій області. У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. Пошкоджена техніка. Одну людину поранено. У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає», – написав він.

Також ракета поцілила в віадук у місті Павлограді. Рух дорогою призупинено. Ще один ракетний удар прийшовся по території Нікопольського району. Загиблих у результаті ворожих ударів немає.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 29 березня, російські окупанти обстріляли ракетами об'єкт біля міста Нікополь Дніпропетровської області.

Днями на Дніпропетровщині українська ППО збила два ворожі літаки. Також окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою.