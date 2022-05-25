Росіяни випустили по Запоріжжю чотири ракети

Сили ППО збили одну ракету над Запоріжжям

Сьогодні, 25 травня, вранці по Запоріжжю була здійснена повітряна атака. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

«Ворог випустив по місту чотири ракети. Одну з ракет було збито силами ППО», – написав він у Telegram.

Інформація про постраждалих серед населення та руйнації інфраструктури уточнюється.

Наразі на місці події працюють відповідні служби.

Раніше мешканці Запоріжжя повідомили про вибухи в місті, які прогриміли після 5 години ранку.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Запорізької області активізувалися партизани