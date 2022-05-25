Чи є наземна загроза для Запоріжжя: думка радника Банкової

ЗСУ мають успіхи поблизу Гуляйполя та Оріхова

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що зараз для Запоріжжя немає наземної загрози. Українські захисники та захисниці дають потужну відсіч ворогу на півдні. Про це радник голови Офісу Президента заявив в ефірі каналу «Фейгін Live».

Олексій Арестович наголосив, що на ділянці фронту в районі Оріхова та Гуляйполя в українських воїнів серйозні успіхи.

Олексій Арестович зазначив, що росіяни на Запоріжжі зосередили свої основні зусилля в районі Василівки. За словами радника Офісу президента, там окупанти розмістили три батальйонно-тактичні групи, які ведуть підготовку до можливого наступу. Арестович зазначив, що його попередні заяви про скупчення російських військ у Василівці викликали хвилювання у мешканців Запоріжжя.

Тому Арестович запевнив, що наземної загрози з боку Росії для Запоріжжя поки що, на щастя, немає. Радник голови Офісу президента переконаний, що росіяни «стомляться іти» до Запоріжжя.

«Відразу хочу попередити мешканців Запоріжжя: їм нічого не загрожує по землі. Вони (російські окупанти – ред.) стомляться туди іти», – запевнив Арестович.

Та попри те, радник голови Офісу президента зазначив, що якщо раптом загроза для міста таки буде, то військово-цивільна адміністрація повідомить про це.

Як повідомлялося, окупанти готують наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя – американські аналітики.

Нагадаємо, російські військові вимагають гроші за виїзд з окупованих території: які «розцінки».

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