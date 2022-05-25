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    Події в Україні

    У Запоріжжі прогриміли вибухи

    Російські окупанти обстрілюють Запоріжжя - У Запоріжжі прогриміли вибухи
    Російські окупанти обстрілюють Запоріжжя

    Вибухи у Запоріжжі пролунали після 5 години ранку

    У середу, 25 травня, вранці в Запоріжжі пролунали вибухи. Про них повідомили місцеві мешканці, інформацію також підтвердили у застосунку «єТривога», передає «Еспресо».

    Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 03:20.

    Декілька вибухів пролунали після 5 години.

    Подробиць від офіційних органів влади поки що немає.

    Влада закликає мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях.

    Як повідомлялося, на окупованих територіях Запорізької області активізувалися партизани

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Запоріжжі прогриміли вибухи