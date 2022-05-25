У Запоріжжі прогриміли вибухи

Вибухи у Запоріжжі пролунали після 5 години ранку

У середу, 25 травня, вранці в Запоріжжі пролунали вибухи. Про них повідомили місцеві мешканці, інформацію також підтвердили у застосунку «єТривога», передає «Еспресо».

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили ще о 03:20.

Декілька вибухів пролунали після 5 години.

Подробиць від офіційних органів влади поки що немає.

Влада закликає мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Запорізької області активізувалися партизани