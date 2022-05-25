  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Запоріжжі партизани поширюють листівки з попередженнями окупантам

    У Мелітополі партизани працюють від початку окупації - На Запоріжжі партизани поширюють листівки з попередженнями окупантам
    У Мелітополі партизани працюють від початку окупації

    У Запорізькому регіоні активізуються партизани

    У Запорізькій області партизани обіцяють знищувати окупантів так, як раніше підпільники знищували нацистів.

    Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, листівки із такими заявами, а також погрозами російським військовим Нюрнберзьким трибуналом з'явилися у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Великому Бурлуку та інших тимчасово окупованих містах регіону.

    Крім того, українці, що живуть під окупацією, взяли участь у флешмобі «Жовта стрічка» і зав’язували у своїх містах та селах жовті чи сині стрічки на деревах, стовпах, лавочках, огорожах.

    Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій області Збройні сили України разом з партизанами знищили кілька ворожих артилерійських систем.

    18 травня в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі пролунав вибух. За свідченнями місцевих мешканців, вибух гранати стався поблизу російської комендатури. Після вибуху росіяни почали перестрілку.

    28 квітня вибух знищив міст на залізниці біля селища Якимівка. Саме цією залізничною магістраллю окупанти постачали військове обладнання та паливно-мастильні матеріали з Криму на південь Запорізької та Донецької областей.

    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Запоріжжі партизани поширюють листівки з попередженнями окупантам