На Запоріжжі партизани поширюють листівки з попередженнями окупантам

У Мелітополі партизани працюють від початку окупації

У Запорізькому регіоні активізуються партизани

У Запорізькій області партизани обіцяють знищувати окупантів так, як раніше підпільники знищували нацистів.

Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, листівки із такими заявами, а також погрозами російським військовим Нюрнберзьким трибуналом з'явилися у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Великому Бурлуку та інших тимчасово окупованих містах регіону.

Крім того, українці, що живуть під окупацією, взяли участь у флешмобі «Жовта стрічка» і зав’язували у своїх містах та селах жовті чи сині стрічки на деревах, стовпах, лавочках, огорожах.

Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій області Збройні сили України разом з партизанами знищили кілька ворожих артилерійських систем.

18 травня в тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі пролунав вибух. За свідченнями місцевих мешканців, вибух гранати стався поблизу російської комендатури. Після вибуху росіяни почали перестрілку.

28 квітня вибух знищив міст на залізниці біля селища Якимівка. Саме цією залізничною магістраллю окупанти постачали військове обладнання та паливно-мастильні матеріали з Криму на південь Запорізької та Донецької областей.