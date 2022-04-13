Росіяни виставили претензії Netflix: хочуть стягнути 60 млн рублів

До позову приєдналися 20 осіб, але адвокати продовжують розглядати ще близько 100 заявок користувачів

На початку березня 2022 року стримінгова платформа Netflix оголосила, що через війну в Україні, призупиняє надання послуг користувачам із Росії

До Хамовницького суду Москви 20 осіб подали колективний позов проти американського стрімінгового відеосервісу Netflix на суму в розмірі 60 млн російських рублів. Про це повідомив адвокат бюро «Чернишев, Лукоянов та партнери» Костянтин Лукоянов, який представляє інтереси позивачів.

Предметом позову заявлено порушення прав користувачів через односторонню відмову Netflix від надання послуг на території Росії. Наразі до позову приєдналися 20 осіб, але адвокати продовжують розглядати ще близько 100 заявок користувачів.

Як відомо, на початку березня 2022 року стримінгова платформа оголосила, що через війну в Україні, призупиняє надання послуг користувачам із Росії.

«При цьому договір компанії Netflix із передплатниками сервісу є публічним і не передбачає можливості односторонньої відмови від виконання зобов'язань. Відповідно до закону «Про захист прав споживачів» подібні дії є прямим порушенням прав користувачів», – заявив адвокат.

Всього на фоні бойових дій свій бізнес у Росії припинили близько 600 іноземних компаній.