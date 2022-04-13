Кадиров 26 разів «брав» Маріуполь: місто тримається довше розпіареної Брестської фортеці

Маріуполь тримає оборону від російських окупантів майже 50 днів і не здається, попри нахабні заяви Рамзана Кадирова

Росія досі не може захопити Маріуполь, обмежуючись вигадування байок про чергове «негайне взяття»

Українське місто Маріуполь демонструє дива героїзму, обороняючись від рашистських загарбників. Про це заявив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики.

У Центрі нагадали, що Маріуполь тримає оборону уже 47 днів, що значно більше за розпіарену російською пропагандою Брестською фортецею, яка на початку радянсько-німецької війни, улітку 1941 року, протрималася усього 28 днів.

При цьому очільник Чечні Рамзан Кадиров, починаючи з 14 березня, уже 26 разів повідомив про «негайне взяття міста». Але досі не спромігся взяти його хоча б одного разу.

Крім оборони, українські підрозділи у Маріуполі проводять перегрупування, підсилюючи оборону міста.

«Неймовірний героїзм захисників Маріуполю однозначно увійде в історію. Нарівні із захисниками ДАП та іншими українськими героями», – відзначив Центр стратегічних комунікацій стійкість оборонців приазовського міста.

Нагадаємо, учора, 12 квітня, підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського, який веде бої за Маріуполь, в результаті чітко спланованої спецоперації зміг вийти з оточення ворога та з'єднатися з полком «Азов».

За словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, це посилило обороноздатність українських підрозділів у Маріуполі: зокрема, «Азов» отримав значне підкріплення, а 36-та бригада уникнула розколу на шматки і отримала додаткові серйозні можливості, фактично знайшла другий шанс.