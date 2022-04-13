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    Події в Україні

    Ракетний удар на Донеччині: поранено сім осіб

    Ракетний удар на Донеччині: поранено сім осіб
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Окупанти продовжують обстрілювати міста і села по всій лінії фронту

    Російські загарбниками ракетами обстріляли селище Черкаське під Слов'янськом. В результаті поранено не менше семи осіб. Про це повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

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    Ракетний удар на Донеччині: поранено сім осіб
    Ракетний удар на Донеччині: поранено сім осіб
    Ракетний удар на Донеччині: поранено сім осіб
    Ракетний удар на Донеччині: поранено сім осіб

    «Удар стався сьогодні вранці, пошкоджено багатоквартирні будинки. Знову і знову росіяни підтверджують, що вони не спроможні вести чесну конвенційну війну, не здатні протистояти Збройним силам України. Їхня головна тактика тепер – вбивати і тероризувати цивільне населення. Держава-терористка продовжує обстрілювати міста і села по всій лінії фронту. Сьогодні під ударом вже опинилися Авдіївка та Велика Новосілка. В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури. У Великій Новосілці відомо про влучання у приватний будинок, власниця якого одержала легку контузію», – повідомив Кириленко.

    До слова, росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харківщини, за добу окупанти завдали більше 50 ударів по регіону. Також ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Слов’янськ Україна ракета окупація #stoprussia
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    Ракетний удар на Донеччині: поранено сім осіб