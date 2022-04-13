Ракетний удар на Донеччині: поранено сім осіб

Окупанти продовжують обстрілювати міста і села по всій лінії фронту

Російські загарбниками ракетами обстріляли селище Черкаське під Слов'янськом. В результаті поранено не менше семи осіб. Про це повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

«Удар стався сьогодні вранці, пошкоджено багатоквартирні будинки. Знову і знову росіяни підтверджують, що вони не спроможні вести чесну конвенційну війну, не здатні протистояти Збройним силам України. Їхня головна тактика тепер – вбивати і тероризувати цивільне населення. Держава-терористка продовжує обстрілювати міста і села по всій лінії фронту. Сьогодні під ударом вже опинилися Авдіївка та Велика Новосілка. В Авдіївці пошкоджено житловий будинок та об'єкти міської інфраструктури. У Великій Новосілці відомо про влучання у приватний будинок, власниця якого одержала легку контузію», – повідомив Кириленко.

До слова, росіяни продовжують тероризувати мирне населення Харківщини, за добу окупанти завдали більше 50 ударів по регіону. Також ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях.