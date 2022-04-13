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    Дорожники розчистили 8 км траси М-01 Київ – Чернігів

    Біля сел Смолин та Киселівка будують тимчасові проїзди - Дорожники розчистили 8 км траси М-01 Київ – Чернігів
    Біля сел Смолин та Киселівка будують тимчасові проїзди
    фото: Офіс Президента

    «Це критично важливий логістичний маршрут, що з’єднує місто зі столицею»

    На Чернігівщині задіяно велику кількість дорожників та спецтехніки для розчищення маршрутів та відновлення зруйнованих переправ. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    За його словами, біля сел Смолин та Киселівка будують тимчасові проїзди поряд зі зруйнованими мостами.

    «Там працює по 11 одиниць техніки», – розповів Тимошенко.

    Паралельно на трасі М-01 Київ – Чернігів ведеться генеральне прибирання. Наразі очищено вже 8 км дороги.

    «Це критично важливий логістичний маршрут, що з’єднує місто зі столицею», – додав заступник голови ОП.

    Поки що готують тимчасові проїзди (фото: Офіс Президента)

    Поки що готують тимчасові проїзди (фото: Офіс Президента)

    Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив, що у семи областях України, які постраждали від бойових дій, починається відновлення інфраструктури. Там ремонтують маршрути, влаштовують електро- та водопостачання, відновлюють роботу органів місцевого самоврядування.

    Теги: росія окупанти Київ дороги війна ремонт Україна Чернігів Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    Дорожники розчистили 8 км траси М-01 Київ – Чернігів