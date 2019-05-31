Росіяни вже тричі не пустили адвоката до політв’язня Павла Гриба



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Політв'язень Павло Гриб

Грибу як і раніше не надають медичну допомогу, якої він потребує

Марину Дубровіну, адвоката, засудженого в Росії до шести років колонії, вже тричі не пустили до підзахисного в СІЗО.

Про це вона повідомила МБХ медіа.

«Мене до нього не пускають, я тричі до нього ходила, сиділа там цілий день, але безрезультатно - кажуть, усе зайнято, не можуть пустити», - розповіла Дубровіна.

При цьому, за її даними, Грибу як і раніше не надають медичну допомогу, якої він потребує. Вона додала, що сторона захисту направляла звернення на ім'я уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, однак відповіді не отримала. Дубровіна раніше повідомляла, що Гриб страждає від хронічних захворювань - портальної гіпертензії, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.

Зараз Гриб знаходиться в СІЗО-4 Ростова-на-Дону.

Як повідомлялося, 19-річний українець Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року в Гомельській області Білорусі, куди поїхав на зустріч із дівчиною з Сочі, з якою познайомився в інтернеті. Пізніше в інтерв'ю дівчина зізналася, що запросити хлопця до Білорусі її змусили співробітники ФСБ РФ.

22 березня суд засудив Гриба до шести років колонії, його визнали винним «у сприянні тероризму».