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    Росіяни вже тричі не пустили адвоката до політв’язня Павла Гриба

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    Політв'язень Павло Гриб&nbsp; - Росіяни вже тричі не пустили адвоката до політв’язня Павла Гриба
    Політв'язень Павло Гриб 

    Грибу як і раніше не надають медичну допомогу, якої він потребує

    Марину Дубровіну, адвоката, засудженого в Росії до шести років колонії, вже тричі не пустили до підзахисного в СІЗО.

    Про це вона повідомила МБХ медіа.

    «Мене до нього не пускають, я тричі до нього ходила, сиділа там цілий день, але безрезультатно - кажуть, усе зайнято, не можуть пустити», - розповіла Дубровіна.

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    При цьому, за її даними, Грибу як і раніше не надають медичну допомогу, якої він потребує. Вона додала, що сторона захисту направляла звернення на ім'я уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, однак відповіді не отримала. Дубровіна раніше повідомляла, що Гриб страждає від хронічних захворювань - портальної гіпертензії, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.

    Зараз Гриб знаходиться в СІЗО-4 Ростова-на-Дону.

    Як повідомлялося, 19-річний українець Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року в Гомельській області Білорусі, куди поїхав на зустріч із дівчиною з Сочі, з якою познайомився в інтернеті. Пізніше в інтерв'ю дівчина зізналася, що запросити хлопця до Білорусі її змусили співробітники ФСБ РФ.

    22 березня суд засудив Гриба до шести років колонії, його визнали винним «у сприянні тероризму».

     

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