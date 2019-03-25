Гриб написав офіційну заяву про голодування
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Павла Гриба переведуть в окрему камеру
Гриба попередили про те, що в зв'язку з голодуванням він не зможе приймати прописані йому препарати від гастриту
Український політв’язень Павло Гриб, засуджений в РФ до шести років ув'язнення, буде поміщений в окрему камеру СІЗО через голодування.
Про це повідомив голова Громадської спостережної комісії Ростовської області Леонід Петрашіс.
«Гриб в понеділок написав офіційну заяву про голодування, тепер він буде оглянутий лікарем і переведений в окрему камеру», - сказав Петрашіс.
Він додав, що члени комісії попередили Гриба про те, що в зв'язку з голодуванням він не зможе приймати прописані йому препарати від гастриту, і це може негативно позначитися на його здоров'ї.
Як відомо, батько політв'язня Ігор Гриб повідомив, що його син потребує невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті хлопця.
Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі. Після цього Павло оголосив про голодування.
Джерело: Интерфакс