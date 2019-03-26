Омбудсмен заявила про критичний стан політв’язня Гриба



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Голодування засудженого в Росії Павла Гриба несе загрозу для його життя

Денісова передала Москальковій довідки, що підтверджують важкий стан українця

Засуджений в Росії українець Павло Гриб знаходиться в критичному стані. Як повідомляє у вівторок, 26 березня, український омбудсмен Людмила Денісова, у зв'язку з цим вона звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової.

За словами омбудсмена, голодування Гриба несе загрозу життю хлопця.

«Двадцятирічний політв'язень перебуває в критичному стані. Українцю необхідні додаткове медичне обстеження і подальша хірургічна операція», - написала Денісова у Facebook.

Вона повідомила, що направила звернення і всі необхідні медичні висновки, що підтверджують важкий стан Гриба.

Москалькова, за словами Денісової, володіє всією необхідною інформацією і знає, що ненадання необхідної медичної допомоги може призвести до фатальних наслідків для життя українця.

«Я ще раз закликала російського омбудсмена втрутитися в процес для забезпечення належних умов утримання українця і надання медичної допомоги», - написала Денісова.

Напередодні стало відомо, що український політв’язень Павло Гриб, засуджений в РФ до шести років ув'язнення, буде поміщений в окрему камеру СІЗО через голодування.

Як відомо, батько політв'язня Ігор Гриб повідомив, що його син потребує невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті хлопця.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі. Після цього Павло оголосив про голодування.

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