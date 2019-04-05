Консул: політв’язень Гриб вживає ліки та цікавиться політикою в Україні



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Український політв’язень Павло Гриб

Павло Гриб харчується, вживає ліки та цікавиться політичною ситуацією в Україні

Український політв’язень Павло Гриб, якого у Росії незаконно засудили до шести років ув’язнення, припинив голодування і вживає необхідні ліки.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального консула в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, який нещодавно відвідав політв’язня в СІЗО, пише «Громадське».

«Гриб харчується, вживає ліки та цікавиться політичною ситуацією в Україні»,- сказав дипломат.

Він підтвердив, що 29 березня Гриб припинив голодування, яке тривало чотири дні.

Консул також переказав Павлові прохання лікаря Василя Притули не голодувати, бо це «для нього є нічим іншим, як самогубством».

«Гриб у найближчі дні очікує на зустріч з адвокатом для опрацювання своєї позиції у вищій судовій інстанції РФ», - додав Малишевський.

Як відомо, батько політв'язня Ігор Гриб повідомив, що його син потребує невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті хлопця.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі. Після цього Павло оголосив про голодування.