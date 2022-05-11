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    Росіяни знайшли на пляжі мертвого дельфіна і посмажили його на багатті

    Росіяни знайшли на пляжі мертвого дельфіна і посмажили його на багатті
    ілюстративне фото

    На пляжі були й інші відпочивальники, які ніяк не відреагували на дії літньої пари

    У російській Анапі на пляжі 40 років Перемоги пара росіян розрізала мертвого дельфіна та смажила його на багатті.

    Як пише «Говорить Москва», останки тварини виявили на пляжі. За повідомленнями очевидців, поліція затримала сімейну пару. Правоохоронці розбираються.

    Очевидці інциденту розповіли, що на пляжі були й інші відпочивальники, які ніяк не відреагували на дії літньої пари. А коли їх відвели поліцейські, розрізаний дельфін залишився лежати на пляжі.

    Понівечене тіло дельфіна залишилося лежати на пляжі

    Понівечене тіло дельфіна залишилося лежати на пляжі

    «Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення згідно з чинним законодавством», – повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело у поліції.

    Тим часом спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що США хочуть влаштувати в Україні голодомор, тому шукають шляхи вивезення зерна, яке вже залюбки крадуть окупанти.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни знайшли на пляжі мертвого дельфіна і посмажили його на багатті