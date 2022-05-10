Скільки зерна росіяни вивезли з окупованих територій України: названо цифру

Цей «бізнес» курують росіяни вищого рівня, кажуть у Міністерстві аграрної політики

Російські війська вивезли з окупованих територій України в напрямку Криму 400-500 тис. тонн зерна. Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив на брифінгу, пише «Уніан».

«Ми бачимо, що десь 400-500 тис. тонн зерна вони (окупанти – ред.) організовано відправляють в напрямку Криму. Це великий бізнес, який курують люди вищого рівня: працівники спецслужб країни-агресора, військові і різноманітні аферисти, яким такий бізнес по життю підходить», – сказав він і додав, що нині в окупованому Криму є потреба в зерні.

Крім того, за його словами, українське зерно вивозять з Криму.

«На нашу думку, практично всі кораблі, які йдуть із зерном з Севастополя, – це кораблі з краденим українським зерном. Адже немає ніякого розумного логістичного підходу, щоб переміщувати зерно з континентальної частини Росії і вантажити через Севастополь, якщо це можна робити ближче, через російські порти»,– наголосив Сольський.

За його словами, є «розуміння, які локальні трейдери та представники російського ринку цим займаються».

«Відповідна інформація передається у правоохоронні органи. Прокуратура всі факти реєструє. МЗС України працює над тим, щоб за допомогою наших західних партнерів це зерно було оперативно арештоване та конфісковане», – додав Сольський.

Нагадаємо, окупанти вже викрали в Україні кілька сотень тисяч тонн зерна.

До слова, на Запоріжжі окупанти змушують фермерів задешево продавати їм зерно.

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