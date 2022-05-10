Росіяни погрожують українці, яка у Польщі вмила посла РФ червоною фарбою
Громадяни Росії масово погрожують активістці фізичною розправою, яка облила червоною фарбою посла Росії Сергія Андрєєва
Медіаекспертка та тренерка з безпеки для журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна під час акції у Варшаві 9 травня разом з іншими активістами облила червоною фарбою посла Росії Сергія Андрєєва. Це сталося тоді, коли він хотів покласти вінок у пам’ятника радянським солдатам.
Тепер жінці масово погрожують фізичною розправою у соцмережах росіяни. Про це свідчать дописи на сторінці жінки у Facebook.
Користувачі соцмережі зазначають, що на Ірину Земляну здійснюється масований психологічний тиск.
Також сьогодні було атаковано сайт ІМІ, де працює жінка. У Інституті це пов'язують з інцидентом на акції протесту.