Росіяни погрожують українці, яка у Польщі вмила посла РФ червоною фарбою

Громадяни Росії масово погрожують активістці фізичною розправою, яка облила червоною фарбою посла Росії Сергія Андрєєва

Медіаекспертка та тренерка з безпеки для журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна під час акції у Варшаві 9 травня разом з іншими активістами облила червоною фарбою посла Росії Сергія Андрєєва. Це сталося тоді, коли він хотів покласти вінок у пам’ятника радянським солдатам.

Тепер жінці масово погрожують фізичною розправою у соцмережах росіяни. Про це свідчать дописи на сторінці жінки у Facebook.

Користувачі соцмережі зазначають, що на Ірину Земляну здійснюється масований психологічний тиск.

Також сьогодні було атаковано сайт ІМІ, де працює жінка. У Інституті це пов'язують з інцидентом на акції протесту.

Росія також почала вимагати у Польщі гарантувати безпеку для того, щоби російський посол міг покласти вінок на варшавському Меморіальному цвинтарі радянських воїнів. Зазначимо, що після інциденту посольство Росії висунуло певні вимоги . Зокрема, за дорученням глави МЗС РФ Сергія Лаврова дипвідомство висловило «рішучий протест».