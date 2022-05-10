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    Події в Україні

    Росіяни погрожують українці, яка у Польщі вмила посла РФ червоною фарбою

    Активістка Ірина Земляна - Росіяни погрожують українці, яка у Польщі вмила посла РФ червоною фарбою
    Активістка Ірина Земляна
    фото з відкритих джерел

    Громадяни Росії масово погрожують активістці фізичною розправою, яка облила червоною фарбою посла Росії Сергія Андрєєва

    Медіаекспертка та тренерка з безпеки для журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна під час акції у Варшаві 9 травня разом з іншими активістами облила червоною фарбою посла Росії Сергія Андрєєва. Це сталося тоді, коли він хотів покласти вінок у пам’ятника радянським солдатам.

    Тепер жінці масово погрожують фізичною розправою у соцмережах росіяни. Про це свідчать дописи на сторінці жінки у Facebook.

    Користувачі соцмережі зазначають, що на Ірину Земляну здійснюється масований психологічний тиск.

    Також сьогодні було атаковано сайт ІМІ, де працює жінка. У Інституті це пов'язують з інцидентом на акції протесту.

    Зазначимо, що після інциденту посольство Росії висунуло певні вимоги. Зокрема, за дорученням глави МЗС РФ Сергія Лаврова дипвідомство висловило «рішучий протест». Росія також почала вимагати у Польщі гарантувати безпеку для того, щоби російський посол міг покласти вінок на варшавському Меморіальному цвинтарі радянських воїнів.
    Нагадаємо, що у своїй промові більшість часу президент Росії Володимир Путін говорив не про Другу світову війну, а про нинішню агресію проти України, виправдовуючись і прикриваючись «агресивними планами НАТО». Жодного успіху своєї окупаційної армії, навіть «звільнення Маріуполя», про яке йому доповів ще 21 квітня міністр оборони Сергій Шойгу, диктатор не згадав.

    Теги: росія окупанти війна посол українці Україна жінка #stoprussia
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    Росіяни погрожують українці, яка у Польщі вмила посла РФ червоною фарбою