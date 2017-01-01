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    Російська авіація у Сирії розбомбила село: є жертви, серед загиблих – діти

    21 цивільна особа була вбита, у тому числі дев'ять дітей
    Російська авіація завдала удару по селу на східному березі річки Євфрат на сході Сирії, в результаті чого загинув щонайменше 21 мирний житель, включаючи дітей. [READ_MORE] Про це повідомляє АFP з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини. «21 цивільна особа була вбита, у тому числі дев'ять дітей, під час російських
    • Сьогодні, 20:45
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    21 цивільна особа була вбита, у тому числі дев'ять дітей

    Російська авіація завдала удару по селу на східному березі річки Євфрат на сході Сирії, в результаті чого загинув щонайменше 21 мирний житель, включаючи дітей.

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    Про це повідомляє АFP з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

    «21 цивільна особа була вбита, у тому числі дев'ять дітей, під час російських повітряних ударів по житлових будинках в Аль-Джерзі дуже рано в середу», - повідомив голова спостережної ради Рамі Абдель Рахман.

    Обсерваторія спирається на мережу джерел всередині Сирії і говорить, що вона визначає, які літаки здійснюють авіальоти залежно від типу, місця розташування, моделей літаків та використовуваних боєприпасів.
    Нагадаємо, раніше президент РФ Путін заявив про повну перемогу над ІДІЛ у Сирії.

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