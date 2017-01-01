Російська авіація у Сирії розбомбила село: є жертви, серед загиблих – діти
- Сьогодні, 20:45
-
Розсилка
21 цивільна особа була вбита, у тому числі дев'ять дітей
Російська авіація завдала удару по селу на східному березі річки Євфрат на сході Сирії, в результаті чого загинув щонайменше 21 мирний житель, включаючи дітей.
Читайте також
Про це повідомляє АFP з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.
«21 цивільна особа була вбита, у тому числі дев'ять дітей, під час російських повітряних ударів по житлових будинках в Аль-Джерзі дуже рано в середу», - повідомив голова спостережної ради Рамі Абдель Рахман.