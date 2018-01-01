Російська опозиція замовчує питання повернення Криму та деокупацію Донбасу – російський журналіст

Російські опозиціонери кажуть, що потрібно вирішувати проблему референдумами та перевіряти думку людей

Російські опозиціонери не мають чіткої політики стосовно Криму чи Донбасу. Така ситуація йде на користь російській еліті та сприяє інтересам Кремля. Таку думку висловив Віктор Майстрєнко, російський журналіст під час конференції у прес-центрі «Главкома». [READ_MORE] «Всі опозиційні політики, наприклад, Собчак, Явлінський і



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Російські опозиціонери кажуть, що потрібно вирішувати проблему референдумами та перевіряти думку людей

Російські опозиціонери не мають чіткої політики стосовно Криму чи Донбасу. Така ситуація йде на користь російській еліті та сприяє інтересам Кремля. Таку думку висловив Віктор Майстрєнко, російський журналіст під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«Всі опозиційні політики, наприклад, Собчак, Явлінський і т. д. говорять про те, що Росія не добре вчинила, коли «віджала» Крим та вийшла на Донбас. Однак немає чіткої позиції, що вкрадене варто повернути. Опозиціонери кажуть, що потрібно вирішувати проблему референдумами та перевіряти думку людей. Тобто, тему Криму затягують та забирають з опозиційного порядку денного. На мою думку така позиція дуже вигідна Кремлю», - говорить російський журналіст.

Нагадаємо, Ксенія Собчак заявила, що Крим по праву належить Україні. Також вона висловила думку, що помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков відповідальний за війну на сході України.

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Також раніше в Главкомі повідомляли, чому на президентських виборах в РФ Явлінський, Собчак і Навальний не об’єднаються.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції: