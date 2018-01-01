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    Трьом російським офіцерам повідомили про підозру в обстрілі Маріуполя

    У результаті артобстрілу Маріуполя 24 січня 2015 року загинуло 30 осіб
    Генпрокуратурою повідомлено про підозру трьом офіцерам збройних сил Російської Федерації в рамках розслідування обстрілу одного з районів Маріуполя. Про це повідомили у прес-службі ГПУ. Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру та ініційовано спеціальне досудове розслідування щодо трьох офіцерів збройних сил Російської
    • Сьогодні, 13:15
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    Обстріл Маріуполя 24 січня&nbsp;<span>2015 року</span>
    Обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року

    У результаті артобстрілу Маріуполя 24 січня 2015 року загинуло 30 осіб

    Генпрокуратурою повідомлено про підозру трьом офіцерам збройних сил Російської Федерації в рамках розслідування обстрілу одного з районів Маріуполя. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

    Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру та ініційовано спеціальне досудове розслідування щодо трьох офіцерів збройних сил Російської Федерації та громадянина України, який перебував у складі окремого мотострілецького корпусу терористичної організації «ДНР», причетних до артилерійського обстрілу мікрорайону Східний Орджонікідзевського району м. Маріуполя, внаслідок якого загинуло 30 осіб, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 119 осіб, пошкоджено житлові та нежитлові будинки у Маріуполі, а також ринки «Київський», «Денис» в Орджонікідзевському районі міста.

    Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) КК України.

    Досудове розслідування триває.

     

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