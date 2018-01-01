У вільний доступ виклали український фільм про окупацію Криму

В український прокат картина виходила у 2016 році за підтримки Держкіно

Повнометражний документальний фільм "Крим, як це було" виробництва #BABYLON’13 та DocNoteFilms відтепер у вільному доступі. [READ_MORE] Про це повідомляє прес-служба Держкіно. «Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України.