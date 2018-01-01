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    Культура

    У вільний доступ виклали український фільм про окупацію Криму

    В український прокат картина виходила у 2016 році за підтримки Держкіно
    Повнометражний документальний фільм "Крим, як це було" виробництва #BABYLON’13 та DocNoteFilms  відтепер у вільному доступі. [READ_MORE] Про це повідомляє прес-служба Держкіно.  «Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України.
    • Сьогодні, 11:15
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    Російські військові в Криму, 2014 рік
    Російські військові в Криму, 2014 рік

    В український прокат картина виходила у 2016 році за підтримки Держкіно

    Повнометражний документальний фільм "Крим, як це було" виробництва #BABYLON’13 та DocNoteFilms  відтепер у вільному доступі.

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    Про це повідомляє прес-служба Держкіно. 

    «Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України. Продовжуючи виконання своїх військових обов’язків на землі, морі та в повітрі, безпосередні учасники розповідають про окупацію українського Криму», - йдеться у повідомленні.

    Режисер фільму - Костянтин Кляцкін, оператор - Володимир Усик, режисер монтажу / звукорежисер - Павло Липа, композитор - Роман Вишневський, продюсер - Олександра Братищенко, виконавчий продюсер - Сергій Малярчук.

    Фільм переміг у Rivne International Film Festival Dreams city у номінації повнометражний документальний фільм.

    Покази стрічки відбулися в Бельгії, Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Канаді, Іспанії, Литві та Португалії.

    В український прокат картина виходила у 2016 році за підтримки Держкіно.

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