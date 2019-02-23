Російська пропагандистка розхвалила скандальний дует з Криму Anna Maria



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Інтерв'ю сестер в українського журналіста Романа Скрипіна Скабєєва назвала «хамським» і «антиросійським»

«Круто трималися», - прокоментувала Скабєєва участь співачок у телепрограмі Скрипіна

Ведуча пропагандистської програми «60 хвилин» на російському федеральному каналі «Росія-1» Ольга Скабєєва підтримала близнят Анну і Марію Опанасюк, які оскандалилися в прямому ефірі, відмовившись визнавати анексію Криму.

«Не просто не визнали «агресію» Росії,- круто трималися під час хамського антиросійського інтерв'ю. Молодці!», - написала Скабєєва у своєму Twitter.

Як повідомляв «Главком», сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019,оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

«На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання», - сказали співачки.

Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Раніше став відомий порядок виступів у фіналі нацвідбору на «Євробачення-2019». Фінал відбору на пісенний конкурс відбудеться сьогодні, 23 лютого.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.



